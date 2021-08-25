Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 03:53
03:41
Общество
ФСБ: Япония хотела начать против СССР бактериологическую войну в 1945 году
03:33
Наука
Третий пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк запланирован на декабрь
03:30
Шоу-бизнес
Александр Домогаров раскрыл подробности ДТП, в котором чудом выжил
03:28
Общество
Ученые из США объяснили влияние ореха пекана на уровень холестерина
03:23
Общество
Врач Пшеничная: переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы с памятью
03:02
Общество
Профессор Чеглов перечислил места выкладки товара с истекающим сроком годности
03:00
Общество
Количество гипертоников в мире увеличилось вдвое за последние 30 лет
02:59
Происшествия
Трое взрослых и подросток пропали в ходе сплава на байдарках под Хабаровском
02:54
Происшествия
Свыше 90 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России
02:50
Общество
«Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России
Все новости

«Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России
Общество
«Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России
Global Look Press  /  Graham Hughes

Казань, 25 августа. Канадский форвард «Ак Барса» Джордан Уил поделился впечатлениями о жизни в России. Особенно спортсмена впечатлила еда в Казани.

Хоккеист в интервью РИА Новости восхитился страной, подчеркнув, что ему особенно пришлась по нраву казанская кухня. Канадец признался, что не ожидал увидеть в этом городе столько знакомых блюд.

«И уж точно не думал, что попробую столько вкусных вещей. Мне понравилась местная еда. Треугольники с мясом и картошкой, десерты — все это хорошо. Мне нравится и сам город, так что агент был прав. Казань — прекрасное место, которое хочется показать своей девушке. Надеюсь, она скоро сюда приедет», — отметил Уил.

Поделился впечатлениями хоккеист и о трафике на российских дорогах. Ранее он подчеркивал, что ненавидит водителей, отличающихся «глупым» вождением. Как уточнил спортсмен, это те, кто путает право и лево, когда включает поворотник, или плетется на трассе, увеличивая риск аварий.

«Говорят, что в Казани жуткий трафик, но я сам водил машину по городу несколько дней и не сказал бы, что все так плохо. Здесь относительно спокойный город», — добавил Уил.

Ранее переехавший пять лет назад в Россию американец рассказал, в чем главные отличия подходов к еде и отдыху в РФ и США. По его словам, в России многие придерживаются мнения, что «еда должна быть домашней». Это касается не только приготовления блюд, но и выбора продуктов: домашние мясо, овощи и молоко особенно ценятся.

Первое время американец не мог этого понять, ведь в его стране главным считается исключительно вкус еды, а не ее «происхождение». Однако вскоре он признал, что «доморощенные помидоры, огурцы, ягоды намного вкуснее магазинных».

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России
россия казань хоккей кхл канадец джордан уил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru