«Хочется показать своей девушке»: канадец из КХЛ восхитился жизнью в России

Казань, 25 августа. Канадский форвард «Ак Барса» Джордан Уил поделился впечатлениями о жизни в России. Особенно спортсмена впечатлила еда в Казани.

Хоккеист в интервью РИА Новости восхитился страной, подчеркнув, что ему особенно пришлась по нраву казанская кухня. Канадец признался, что не ожидал увидеть в этом городе столько знакомых блюд.

«И уж точно не думал, что попробую столько вкусных вещей. Мне понравилась местная еда. Треугольники с мясом и картошкой, десерты — все это хорошо. Мне нравится и сам город, так что агент был прав. Казань — прекрасное место, которое хочется показать своей девушке. Надеюсь, она скоро сюда приедет», — отметил Уил.

Поделился впечатлениями хоккеист и о трафике на российских дорогах. Ранее он подчеркивал, что ненавидит водителей, отличающихся «глупым» вождением. Как уточнил спортсмен, это те, кто путает право и лево, когда включает поворотник, или плетется на трассе, увеличивая риск аварий.

«Говорят, что в Казани жуткий трафик, но я сам водил машину по городу несколько дней и не сказал бы, что все так плохо. Здесь относительно спокойный город», — добавил Уил.

Ранее переехавший пять лет назад в Россию американец рассказал, в чем главные отличия подходов к еде и отдыху в РФ и США. По его словам, в России многие придерживаются мнения, что «еда должна быть домашней». Это касается не только приготовления блюд, но и выбора продуктов: домашние мясо, овощи и молоко особенно ценятся.

Первое время американец не мог этого понять, ведь в его стране главным считается исключительно вкус еды, а не ее «происхождение». Однако вскоре он признал, что «доморощенные помидоры, огурцы, ягоды намного вкуснее магазинных».