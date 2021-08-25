Volkswagen показал рестайлинговую версию новой Jetta

Берлин, 25 августа. Новая версия Volkswagen Jetta получит в базовой комплектации мощный турбированный двигатель и свежий дизайн. Презентация автомобиля намечена на следующий год.

Разработчики подарили новой генерации машины синюю, белую и красную заводскую цветовую гамму. Рестайлинг отличается от предыдущих моделей радиаторной решеткой и новыми бамперами.

Колесная база будет представлена 16-ти и 18-ти дюймовыми дисками. Под капотом у новой «Джетты» будет работать полуторалитровый турбированный двигатель и двухлитровый. Также автомобиль получит как механическую, так и автоматическую трансмиссию.

Недавно на российском авторынке начали реализовывать новый внедорожник немецкой автокомпании Volkswagen Taos. Новинка стала самой компактной и бюджетной в линейке кроссоверов производителя.