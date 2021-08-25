Счетная палата определила количество пенсионеров в России

Москва, 25 августа. Исследователи Счетной палаты провели анализ числа работающих и неработающих пенсионеров в России на 2021 год.

По данным на 1 апреля 2021 года, общее количество российских пенсионеров насчитывает 42,6 миллиона человек. Из них работают 8,6 миллиона.

«По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тыс. человек», — отмечено в документе.

Также Счетная палата проанализировала индексацию пенсий. Индексация страховых выплат неработающих российских пенсионеров с 1 января составила 6,3 процента, что в среднем равно — 16 921 рубль. Средняя пенсия по старости находится на уровне 17 536 рублей, а по инвалидности — 10 401 рубль.

Пенсионный фонд России изменил порядок назначения страховой части социальной поддержки по старости. Теперь она будет производиться автоматически.