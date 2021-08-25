Судоверфи «Ак Барс» подготовили фрегаты «Гепард-3.9» на экспорт

Москва, 25 августа. Руководство российской судостроительной корпорации «Ак Барс» готово предложить иностранным клиентам боевые фрегаты серии «Гепард-3.9» с повышенными показателями ударной мощи.

Модифицированная версия кораблей отличается увеличенным водоизмещением, за счет которого инженерам удалось установить на «Гепардах» турели с крылатыми ракетами вертикального пуска. Об этом рассказал директор компании Ренат Мистахов.

Судостроителям ранее удалось заключить соглашение с вьетнамской стороной о поставках двух таких фрегатов. Однако подписания не произошло из-за сложной эпидемической ситуации в азиатской стране.

Недавно экипаж российского фрегата «Адмирал Эссен» привел в судно в турецкую столицу. Корабль прибыл, чтобы принять участие в выставке вооружения и новинок в сфере оборонно-промышленного комплекса.