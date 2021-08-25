Ракета «Изделие 305Э» вышла в серийное производство

Москва, 25 августа. Новая российская ракета «Изделие 305Э», предназначенная для модернизированных боевых вертолетов, сейчас производится серийно.

Генеральный конструктор разработчика — Конструкторского бюро машиностроения — Валерий Кашин подтвердил эту информацию, добавив, что новейшими ракетами оснастят ударные российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. По его словам, они могут быть адаптированы и к другим боевым машинам.

«Ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки», — заявил он.

«Изделие 305Э» впервые представили на форуме «Армия-2021». Дальность полета боеприпаса может достигать 14,5 тыс. м.