Киев, 25 августа. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США приняли решение о создании фонда «Партнерство за сильную Украину» для «смягчения дестабилизирующего воздействия России» на Украину.

Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон в Киеве во время празднования Дня независимости Украины. Работа фонда должна начаться к декабрю 2021 года, для его работы планируют привлечь около 50 миллионов долларов.

«Финансирование будет направлено на инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов, например, предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам», — говорится на странице британского посольства в Киеве в соцсетях.

Британские дипломаты полагают, что работа фонда поможет повысить качество коммунальных услуг и увеличить доходы домашних хозяйств в южных и восточных районах Украины. Западные страны также планируют объединить конфликтующие сообщества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании межнациональной розни. Это заявление последовало после совета украинского лидера русским искать себе место в России.