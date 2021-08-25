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Диетолог Павел Исанбаев перечислил восемь доступных богатых железом продуктов
Общество
Диетолог Павел Исанбаев перечислил восемь доступных богатых железом продуктов
pixabay.com  /  Moira Nazzari

Москва, 25 августа. Железо — это полезный микроэлемент, необходимый для здоровья. Продукты с высоким содержанием этого вещества перечислил врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Наибольшее количество железа содержат в себе три вида животных продуктов: мясо, яйца и субпродукты, например, печень. Железо, полученное из мяса, усваивается организмом быстрее всего и называется гемовым железом.

Помимо этого, вещество содержится в продуктах растительного происхождения: бобы, шпинат и различные крупы. Из них организм способен получить до 12 процентов железа, поэтому тем, кто хочет повысить уровень вещества, лучше получать его из мяса.

Некоторые продукты препятствуют усваиванию железа организмом. К таким продуктам относятся блюда с содержанием клетчатки, орехи и кофе.

Врач-эндокринолог Елена Маслова недавно развеяла мифы о вредности некоторых продуктов. Так, количество и калорийность пищи в течение дня оказывает большую роль на здоровье и лишний вес, чем ее вид.

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