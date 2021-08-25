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«Жалко мужика»: Юрий Лоза высказался о смерти ударника The Rolling Stones Уоттса

  /   Обновлено: 25 августа 2021 02:12
Общество
«Жалко мужика»: Юрий Лоза высказался о смерти ударника The Rolling Stones Уоттса
фото из личного архива Юрия Лозы

Москва, 25 августа. Автор песен Юрий Лоза прокомментировал смерть участника легендарной рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Уход музыканта из жизни он счел красивым.

Музыкант Чарли Уоттс ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он умер в окружении семьи. Известно, что незадолго до смерти барабанщику The Rolling Stones сделали операцию. Причины трагедии не называются.

«Жалко мужика, конечно, но он ушел красиво. Ему удалось пройти через все: секс, наркотики и рок-н-ролл. Сколько его коллег унесли ногами вперед? Дожить до 80 – это достижение», — заявил Юрий Лоза.

Несмотря на трагичность ситуации, музыкант не обошелся без критики. Группа The Rolling Stones не была в числе любимых коллективов у Юрия Лозы и, по его мнению, стала легендой благодаря обстоятельствам.

«Это группа одного времени, они всегда существовали в одном качестве. Если бы в то время, когда распались The Beatles, это же случилось и с The Rolling Stones, у Уоттса просто не было бы работы. Потому что этого барабанщика можно воспринимать только в контексте группы», — заключил Лоза.

Известные музыканты соболезнуют семье умершего барабанщика Чарли Уоттса. Слова поддержки и воспоминания об участнике The Rolling Stones выразили экс-участники The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни, певец Элтон Джон.

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Юрий Лоза мнение чарли уоттс
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