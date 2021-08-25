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Арзамасова рассекретила имя новорожденного сына
Шоу-бизнес
Арзамасова рассекретила имя новорожденного сына
instagram.com  /  @averbukhofficial

Москва, 25 августа. Недавно вернувшаяся из роддома актриса Елизавета Арзамасова показала поклонникам новорожденного сына и назвала его имя.

Первый ребенок в семье 25-летней Арзамасовой и 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха появился на свет в ночь на 15 августа. Счастливая мама наконец-то смогла вернуться домой из роддома, о чем рассказала своим подписчикам в Instagram. На опубликованном в соцсети фото малыш в пеленках и шапочке лежит на животе в колыбели.

«Мы дома. Дорогие, спасибо всем-всем-всем еще раз за поздравление и подарки. Не стесняясь буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни», — написала артистка.

Чуть позже она добавила еще одну фотографию, на которой придерживает рукой крохотную пяточку новорожденного сына.

«Ну а теперь знакомьтесь ближе: Наш Лев Ильич! Левушка», — подписала Арзамасова снимок, добавив смайлик сердечко.

Поклонники и друзья звездной пары расчувствовались, посмотрев на трогательное фото. Они оставили больше двух тысяч комментариев с пожеланиями здоровья новорожденному Льву.

«Какое красивое, благородное имя!» — пишет певица Зара.

«Красивая пяточка у вас, Лев Ильич», — добавила солистка группы «Тутси» Леся Ярославская.

«Дааааа!!! Прекрасное имя. У нас младший Левушка», — поделилась актриса Ольга Полякова.

Для Авербуха рожденный Арзамасовой малыш стал вторым ребенком. У фигуриста уже есть практически взрослый сын Мартин от первой супруги, фигуристки Ирины Лобачевой. После развода родителей он проживает с отцом. Молодой человек приезжал вместе с отцом на выписку актрисы из роддома.

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авербух арзамасова
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