Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 02:20
02:20
Общество
Диетолог Павел Исанбаев перечислил восемь доступных богатых железом продуктов
02:12
Общество
«Жалко мужика»: Юрий Лоза высказался о смерти ударника The Rolling Stones Уоттса
02:09
Шоу-бизнес
Арзамасова рассекретила имя новорожденного сына
02:08
Армия
Минобороны оснастит ударные российские вертолеты многоцелевой управляемой ракетой
02:05
Политика
«Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами
02:00
Общество
Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица
01:48
Экономика
Госдолг России перевалил за 20 триллионов рублей
01:43
Общество
Variety озвучило гонорары голливудских звезд за съемки в сериалах
01:38
Армия
Евкуров оценил мастерство участников АрМИ-2021 в Белоруссии
01:32
Спорт
Совместное фото Месси и Роналду в футболах «ПСЖ» появилось в Сети
Все новости

«Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами
Политика
«Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

Кабул, 25 августа. Поверенный в делах Китая в Афганистане провел переговоры с представителями запрещенной в России организации «Талибан»1, где стороны обсудили вопросы взаимоотношений между странами.

Информацию о завершении встречи передал представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим в Twitter. По его словам, в центре обсуждения находились вопросы безопасности и двусторонние отношения между КНР и Афганистаном. По словам Наима, Китай является соседним с республикой государством, с которым Кабул связывают хорошие отношения. Новая власть намерена и далее сохранять этот союз, развивая сотрудничество со всеми граничащими с Афганистаном странами.

«То же самое касается и России», — отметил Наим.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя ранее заявил, что Кремль будет формировать свое отношение к «Талибану» по его поступкам. Дипломат добавил, что для вынесения правильной оценки должно пройти определенное время.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами
афганистан китай талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru