«Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами

Кабул, 25 августа. Поверенный в делах Китая в Афганистане провел переговоры с представителями запрещенной в России организации «Талибан»1, где стороны обсудили вопросы взаимоотношений между странами.

Информацию о завершении встречи передал представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим в Twitter. По его словам, в центре обсуждения находились вопросы безопасности и двусторонние отношения между КНР и Афганистаном. По словам Наима, Китай является соседним с республикой государством, с которым Кабул связывают хорошие отношения. Новая власть намерена и далее сохранять этот союз, развивая сотрудничество со всеми граничащими с Афганистаном странами.

«То же самое касается и России», — отметил Наим.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя ранее заявил, что Кремль будет формировать свое отношение к «Талибану» по его поступкам. Дипломат добавил, что для вынесения правильной оценки должно пройти определенное время.

1 Организация запрещена на территории РФ.