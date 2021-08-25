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Минобороны оснастит ударные российские вертолеты многоцелевой управляемой ракетой

  /   Обновлено: 25 августа 2021 02:08
Армия
Минобороны оснастит ударные российские вертолеты многоцелевой управляемой ракетой
minpromtorg.gov.ru  /  Минпромторг России

Москва, 25 августа. Новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М получат легкую многоцелевую ракету (ЛМУР). Она способна поражать цели на расстоянии до 20 километров.

Новое вооружение во время тестирования показало высокий боевой потенциал. Ракетами также оснастят вертолеты Ми-28Н и Ка-52, которые будут модернизированы до новых моделей. Вооружение получат и транспортные-боевые модификации Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», которые выполняют задачу по десантированию и осуществляют поддержку с воздуха, сообщил источник газеты «Известия».

На форуме «Армия-2021» анонсировали новую российскую ракеты «Изделие 305Э». Дальность ее полета достигает 14,5 километров.

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