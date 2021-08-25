Госдолг России перевалил за 20 триллионов рублей

Москва, 25 августа. Госдолг России с начала года увеличился на 1,483 трлн рублей, достигнув отметки 20,4 трлн рублей, что составляет 17,7 ВВП. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Относительно аналогичного периода прошлого года рост госдолга составил 7,8%. Внутренний долг России увеличился на 1,435% до 16,187 трлн рублей — плюс 9,7%. Доля внутреннего долга во всем объеме госдолга выросла с 77,9% до 79,3%, говорится в документе.

Внешний долг с января по июль 2021 года стал больше на 1,839 млрд долларов, достигнув 58,542 млрд долларов — плюс 3,2%. В рублевом исчислении этот показатель вырос на 47,871 млрд рублей, до 4,237 трлн рублей — плюс 1,1%. На обслуживание госдолга из бюджета за полгода ушло 506 млрд рублей, 434,5 млрд из которых были направлены на внутренний долг.

Аналитики ранее перечислили страны с самыми высокими расходами на обслуживание госдолга. В их число вошли Замбия, Шри-Ланка, Ангола, Кения и другие.