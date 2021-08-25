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Variety озвучило гонорары голливудских звезд за съемки в сериалах
Общество
Variety озвучило гонорары голливудских звезд за съемки в сериалах
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Лос-Анджелес, 25 августа. Издание Variety составило рейтинг голливудских звезд сериалов с самыми высокими доходами. Список актеров возглавил Крис Пратт.

Голливудские актеры из-за пандемии мало выручили с кинопроката, но положение дел спасли контракты со стриминговыми площадками. Рейтинг возглавил Крис Пратт, который заработал 1,4 миллиона долларов за эпизод в сериале «Список смертников».

Второе место досталось актеру Джеффу Бриджесу за роль в сериале «Старик». За один эпизод он заработал 1 миллион долларов. Замыкает тройку лидеров Брайан Крэнстон. Создатели заплатили ему 750 тысяч долларов за серию в проекте «Ваша честь».

Сара Снук, Киран Калкин и Джереми Стронг оказались в конце рейтинга издания Variety. Актеры снялись в сериале «Наследники». И за один эпизод гонорар каждого из них составил от 300 тысяч до 350 тысяч долларов.

Это не единственное исследование издания Variety. Аналитики составили список актеров с самыми высокими доходами с фильмов. Возглавил рейтинг звезда «бондианы» Дэниел Крейг. Договор со стриминговым сервисом Netflix принес ему 100 миллионов долларов.

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