Евкуров оценил мастерство участников АрМИ-2021 в Белоруссии

Минск, 25 августа. Конкурсы АрМИ-2021 не только позволяют определить сильнейших, но и мотивируют военных на повышение уровня мастерства, заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Представитель Минобороны РФ наблюдал за ходом соревнований Армейских международных игр в Белоруссии, где на полигоне «Брестский» во вторник, 24 августа, прошли испытания «Снайперский рубеж» и «Полярная Звезда». В первом конкурсе приняли участие снайперы из 11 стран.

На конкурсе подразделений специального назначения «Полярная звезда» проходят состязания разведчиков-снайперов, радистов, минеров, санинструкторов из состава групп специального назначения девяти стран. Евкуров отметил высокий уровень подготовки и заряженность команд на победу.

«Армейские игры в целом и каждый конкурс в отдельности не только позволяет определить сильнейших в своем деле, но серьезно мотивирует военных специалистов на повышение своего уровня мастерства. Конкурсы АрМИ, и в частности те, в которых вы выступаете, тренируют как индивидуальное мастерство каждого участника, так и в немалой степени — командную сплоченность. Желаю командам успехов и честной красивой борьбы», — подчеркнул замминистра обороны.

Ранее во вторник сообщалось, что российские военные установили рекорд в ходе конкурса «Морской десант» в Приморском крае. Команда России показала лучший результат на этапе «Эстафета». Военные преодолели полосу препятствий за 1 час 8 минут 33 секунды и установили рекорд трассы.