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Совместное фото Месси и Роналду в футболах «ПСЖ» появилось в Сети

  /   Обновлено: 25 августа 2021 01:32
Спорт
Совместное фото Месси и Роналду в футболах «ПСЖ» появилось в Сети
Global Look Press  /  DeFodi.de/imago sportfotodienst

Париж, 25 августа. Руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывает заполучить в команду португальского форварда Криштиану Роналду. На это намекнул в Twitter брат владельца «ПСЖ» Халифа бин Хамад Аль Тани.

На странице шейха в социальной сети появилось необычное фото. На снимке рядом стоят Криштиану Роналду и Лионель Месси. На них надеты футболки парижской команды. Речь идет, конечно, о фотомонтаже.

«Может быть?» — подписал фото брат владельца клуба.

Известно, что Месси уже заключил контракт с «ПСЖ», уйдя из «Барселоны» после неудачных переговоров о продлении договора. Роналду пока является игроком «Ювентуса». До закрытия трансферного окна еще есть время. Станет ли он одноклубником аргентинца, скоро будет известно.

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