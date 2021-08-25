Совместное фото Месси и Роналду в футболах «ПСЖ» появилось в Сети

Париж, 25 августа. Руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывает заполучить в команду португальского форварда Криштиану Роналду. На это намекнул в Twitter брат владельца «ПСЖ» Халифа бин Хамад Аль Тани.

На странице шейха в социальной сети появилось необычное фото. На снимке рядом стоят Криштиану Роналду и Лионель Месси. На них надеты футболки парижской команды. Речь идет, конечно, о фотомонтаже.

«Может быть?» — подписал фото брат владельца клуба.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Известно, что Месси уже заключил контракт с «ПСЖ», уйдя из «Барселоны» после неудачных переговоров о продлении договора. Роналду пока является игроком «Ювентуса». До закрытия трансферного окна еще есть время. Станет ли он одноклубником аргентинца, скоро будет известно.