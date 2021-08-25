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Технологии
Рогозин высказался о причине появления дырки на борту МКС
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Рогозин высказался о причине появления дырки на борту МКС
Технологии
Рогозин высказался о причине появления дырки на борту МКС
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 25 августа. Раскрытие правды о причине появления отверстия на МКС может нанести ущерб взаимодействию РФ и США в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Его спросили, могли ли проблемы со здоровьем у астронавта НАСА Серены Ауньон-Чэнселлор привести к появлению отверстия в корабле «Союз». Тот ответил утвердительно, добавив, что официально комментировать это не собирается.

«Лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесет двухсторонним отношениям», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Рогозин также, по данным издания «Взгляд», оценил вероятность дальнейшего участия России в миссии Международной космической станции. Этот вопрос, по его словам, будет решен в ближайшие месяцы.

Глава Роскосмоса ранее исключил версию появления дырки в корабле «Союз» на Земле. Он сослался на проведенное российскими специалистами тщательное расследование.

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