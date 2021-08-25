Милан и Турин поборются за проведение конкурса «Евровидение» в 2022 году

Рим, 25 августа. Пять итальянских городов стали претендентами на проведение конкурса «Евровидение» в 2022 году. Среди них оказались Милан, Болонья, Турин, Пезаро и Римини.

Всего проявили интерес к проведению песенного конкурса 17 итальянских городов, но только 11 из них уже прислали заявки. Представители Европейского вещательного союза и государственного телевидения Италии исключили Рим и еще пять городов из списка кандидатов.

Группа Maneskin победила на песенном конкурсе в 2021 году с песней Zitti e Buoni. Рокеры, по итогам голосования, набрали 524 балла. Это уже третья победа Италии в истории Евровидения.

Недавно победители Евровидения-2021 выступали на фестивале в Бельгии. Maneskin сделали подарок своим поклонникам, исполнив песню Билли Айлиш Bury A Friend в тяжелой версии. Солист группы Дамиано Давид назвал ее гимном рока.