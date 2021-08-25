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«Лион» надеется купить Азмуна у «Зенита» за 11 млн евро
Спорт
«Лион» надеется купить Азмуна у «Зенита» за 11 млн евро
vk.com  /  ФК «Зенит».

Лион, 25 августа. Французский «Лион» всерьез рассчитывает на услуги нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Клуб уже сделал стартовое предложение, пообещав 11 млн евро за трансфер.

«Лион» готов торговаться, но вряд ли новая сумма будет значительно отличаться от нынешней. Сначала французам нужно выгодно продать Уссема Ауара и Максвелла Корне.

Переезд Азмуна во Францию находится под большим вопросом. «Зенит» оценивает форварда в 20 млн евро. К тому же за иранцем уже выстроилась очередь. Им интересуются в «Интере», «Роме», «Лацио», «Наполи», «Байере», «Вильярреале» и «Фенербахче».

В «Зенит» нападающий перешел в 2019 году. Перед этим ему довелось играть еще в двух российских клубах — «Рубине» и «Ростове».

В новом сезоне Азмун уже успел отметиться дублем. Это случилось в матче третьего тура РПЛ против «Краснодара».

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футбол Зенит трансфер лион азмун
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