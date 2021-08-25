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Депутат Бальбек: Москва не нуждается в одобрении Киева в крымском вопросе
Политика
Депутат Бальбек: Москва не нуждается в одобрении Киева в крымском вопросе
фото из личного архива Руслана Бальбека

Москва, 25 августа. России не нужно признание Украины как в вопросе принадлежности Крымского полуострова, так и в других аспектах. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он прокомментировал заявление спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который объявил, что Украина никогда не признает «оккупацию» Крыма. Политик отметил, что факта присоединения полуострова к России уже не изменить, Киев потерял эту территорию безвозвратно, передает РИА Новости.

«Мы не та нация, которая нуждается в признании украинского парламента, который, кстати, немало сделал подлостей для крымчан. Верховная Рада не признает российскую историю, культуру — и что?» — отметил Бальбек.

Киев ранее провел форум «Крымская платформа», который посетили представители более 40 стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что рассматривает участие в саммите как посягательство на территориальную целостность России.

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Руслан Бальбек украина крым
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