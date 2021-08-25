Кучма согласился со словами Путина о судьбе независимой Украины

Киев, 25 августа. Идея просто стать «анти-Россией» опасна для Украины, поскольку успешное развитие на негативе невозможно, заявил экс-президент страны Леонид Кучма в День независимости.

В колонке для издания «Левый берег» второй президент Украины напомнил слова российского президента Владимира Путина, что Украина превращается в «анти-Россию», и это представляет угрозу для россиян. При этом некоторые украинские «патриоты», по словам Кучмы, восприняли это заявление как комплимент.

«А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение не живет самостоятельной жизнью», — подчеркнул политик.

Кучма добавил, что, получив независимость, «оттолкнувшись от чужого берега», важно выбрать направление и четко определиться, куда дальше двигаться.

«Украина — это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из «европ», на которые политически и ментально сегодня делится Евросоюз? А если Европа и дальше будет меняться разнонаправленно — вслед за какой из тенденций должны двигаться мы?» – задается он вопросом.

На Украине 24 августа прошел парад в честь Дня независимости. Наблюдатели отметили, что в небе не появилось ни одного самолета, который был бы произведен за 30 лет независимости. Основатель «Музея Новороссии» Герман Владимиров в беседе с ФАН рассказал, что индустриализация страны убита, а военно-промышленный комплекс ничего не производит.

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