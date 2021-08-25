Умеренное продолжение лета ждет центр Европейской России в конце недели

Москва, 25 августа. Выходные дни в регионах центра Европейской России будут отличаться теплой погодой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Завтра в большинстве регионов на этой территории будет стоять облачная погода, а к вечеру возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит около 20 градусов. В четверг к осадкам присоединится юго-восточный ветер, а уже с пятницы начнется потепление. Воздух в последний рабочий день недели прогреется до 23–25 градусов, передает РИА Новости.

«Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметку в 25 градусов. Это чудо, а не погода!» — отметил синоптик.

Сильные дожди ожидаются в Москве и области в четверг, 26 августа. В столичном регионе прогнозируется выпадение 20 процентов месячной нормы осадков, передает RT.