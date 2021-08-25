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Рогозин рассказал о способной предотвращать трагедии вроде «Курска» разработке

  /   Обновлено: 25 августа 2021 01:03
Технологии
Рогозин рассказал о способной предотвращать трагедии вроде «Курска» разработке
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 августа. Новейшая система жидкостного дыхания разрабатывается в России. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Испытания проводились на таксе Николасе. На данный момент здоровье собаки в полном порядке, она «катается на мотоцикле». По словам Рогозина, существуй такая технология раньше, трагедии с «Курском» можно было бы избежать.

«Это крайне важно сегодня для наших подводников. Если бы эта технология уже сегодня была поставлена на ноги, мы могли бы экипаж «Курска» спасти, понимаете?», — заявил глава Роскосмоса.

Разрабатываемое жидкостное дыхание планируют начать применять не раньше 2030-х годов. Помимо подводных погружений, изобретение способно помочь российским космонавтам преодолевать долгие полеты.

Роскосмос также активно развивает проект научно-технической базы для программ «Сфера». Недавно на ее финансирование было выделено 7 млрд рублей.

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роскосмос рогозин жидкостное дыхание
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