Москва, 25 августа. Новейшая система жидкостного дыхания разрабатывается в России. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Испытания проводились на таксе Николасе. На данный момент здоровье собаки в полном порядке, она «катается на мотоцикле». По словам Рогозина, существуй такая технология раньше, трагедии с «Курском» можно было бы избежать.

«Это крайне важно сегодня для наших подводников. Если бы эта технология уже сегодня была поставлена на ноги, мы могли бы экипаж «Курска» спасти, понимаете?», — заявил глава Роскосмоса.

Разрабатываемое жидкостное дыхание планируют начать применять не раньше 2030-х годов. Помимо подводных погружений, изобретение способно помочь российским космонавтам преодолевать долгие полеты.

Роскосмос также активно развивает проект научно-технической базы для программ «Сфера». Недавно на ее финансирование было выделено 7 млрд рублей.