«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал»

Париж, 25 августа. Французский футбольный клуб «ПСЖ» отклонил предложение мадридского «Реала» о покупке нападающего Килиана Мбаппе за 160 млн евро, пишет TF1.

По информации издания, «Реал» такой ответ не устроил. Клуб готовит новое предложение по форварду и собирается подписать его до конца этого трансферного окна.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В предыдущем сезоне футболист сыграл за французский клуб 31 матч в национальном чемпионате и забил 27 голов. На его счету также восемь забитых мячей в Лиге чемпионов УЕФА 2020-2021.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, когда Лионель Месси сможет дебютировать за парижан. По его словам, это может случиться в ближайшем туре чемпионата Франции.