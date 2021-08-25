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«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 01:01
Спорт
«ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал»
Global Look Press  /  Panoramic

Париж, 25 августа. Французский футбольный клуб «ПСЖ» отклонил предложение мадридского «Реала» о покупке нападающего Килиана Мбаппе за 160 млн евро, пишет TF1.

По информации издания, «Реал» такой ответ не устроил. Клуб готовит новое предложение по форварду и собирается подписать его до конца этого трансферного окна.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В предыдущем сезоне футболист сыграл за французский клуб 31 матч в национальном чемпионате и забил 27 голов. На его счету также восемь забитых мячей в Лиге чемпионов УЕФА 2020-2021.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, когда Лионель Месси сможет дебютировать за парижан. По его словам, это может случиться в ближайшем туре чемпионата Франции.

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