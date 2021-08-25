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Известные музыканты соболезнуют в связи со смертью барабанщика Чарли Уоттса

  /   Обновлено: 25 августа 2021 00:55
Общество
Известные музыканты соболезнуют в связи со смертью барабанщика Чарли Уоттса
Global Look Press  /  Marc Nader/ZUMAPRESS.com

Лондон, 25 августа. Известные музыканты скорбят в связи со смертью барабанщика рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Многие почтили память ударника в соцсетях.

Барабанщик умер в окружении своей семьи. Слова соболезнования выразили экс-участники группы The Beatles, певец Элтон Джон и канадский гитарист Брайан Адамс в социальных сетях.

«Чарли Уоттс, нам будет не хватать тебя, мужик, мира и любви твоей семье», — написал Ринго Старр в своем аккаунте в Twitter.

«Он был очень милым человеком. Я знал, что он болеет, но не знал, что настолько сильно. Желаю много любви его семье.., и мои соболезнования «стоунзам», для них это будет огромным ударом», — заявил Пол Маккартни в записанном видеоролике.

Элтон Джон отнес Чарли Уоттса к барабанщикам высшей категории. По словам музыканта, рядом с таким стильным человеком было приятно находиться в компании. А Брайан Адамс назвал его одним из величайших роковых ударников в истории.

Участник The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81-м году жизни. Барабанщик был в составе британской рок-группы с 1963 года. О трагедии сообщил представитель музыканта в Лондоне Бернард Доэрти, пишет RT.

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смерть the rolling stones чарли уоттс
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