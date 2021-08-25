Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 02:18
02:12
Общество
«Жалко мужика»: Юрий Лоза высказался о смерти ударника The Rolling Stones Уоттса
02:09
Шоу-бизнес
Арзамасова рассекретила имя новорожденного сына
02:08
Армия
Минобороны оснастит ударные российские вертолеты многоцелевой управляемой ракетой
02:05
Политика
«Талибан» заявил о желании развивать отношения с соседними с Афганистаном странами
02:00
Общество
Косметолог развеяла мифы о волшебных свойствах массажа лица
01:48
Экономика
Госдолг России перевалил за 20 триллионов рублей
01:43
Общество
Variety озвучило гонорары голливудских звезд за съемки в сериалах
01:38
Армия
Евкуров оценил мастерство участников АрМИ-2021 в Белоруссии
01:32
Спорт
Совместное фото Месси и Роналду в футболах «ПСЖ» появилось в Сети
01:31
Технологии
Рогозин высказался о причине появления дырки на борту МКС
Все новости

«Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 00:53
Спорт
«Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 25 августа. Ответные матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов определили участников группового этапа турнира.

За главный клубный трофей Европы продолжат борьбу португальская «Бенфика» и шведский «Мальме». В групповой этап также пробилась швейцарская команда «Янг Бойз».

«Бенфика» прошла дальше, благодаря победе в первом матче против нидерландского ПСВ. В ответной встрече команды сыграли вничью.

Итог первого поединка помог и «Мальме». На своем поле шведские футболисты обыграли болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0. В гостях уступила болгарам — 1:2.

«Янг Бойз» удалось выиграть в двух матчах квалификационного тура. Соперником швейцарцев был венгерский «Ференцварош».

На пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Бенфике» удалось пройти московский «Спартак». Красно-белые уступили португальцам в обеих встречах.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов
футбол лига чемпионов мальме янг бойз бенфика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru