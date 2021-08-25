«Бенфика», «Мальме» и «Янг Бойз» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

Москва, 25 августа. Ответные матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов определили участников группового этапа турнира.

За главный клубный трофей Европы продолжат борьбу португальская «Бенфика» и шведский «Мальме». В групповой этап также пробилась швейцарская команда «Янг Бойз».

«Бенфика» прошла дальше, благодаря победе в первом матче против нидерландского ПСВ. В ответной встрече команды сыграли вничью.

Итог первого поединка помог и «Мальме». На своем поле шведские футболисты обыграли болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0. В гостях уступила болгарам — 1:2.

«Янг Бойз» удалось выиграть в двух матчах квалификационного тура. Соперником швейцарцев был венгерский «Ференцварош».

На пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Бенфике» удалось пройти московский «Спартак». Красно-белые уступили португальцам в обеих встречах.