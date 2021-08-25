Россия намерена усилить военно-техническое сотрудничество с Ливаном

Москва, 25 августа. Российская Федерация рассматривает возможность укрепления сотрудничества с Ливаном во всех областях, в том числе в военно-технической.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сделал соответствующее заявление вечером 24 августа на встрече с главой Вооруженных сил Ливана бригадным генералом Амином Аль-Армом. По его словам, итоги переговоров свидетельствуют о двусторонней заинтересованности в этом.

Еще одним стратегическим партнером для России среди арабских стран является Египет, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу По его словам, взгляды Москвы и Каира на региональную безопасность и борьбу с терроризмом максимально совпадают, передает RT.

Герасимов ранее заявил, что Россия также рассчитывает на военное сотрудничество с Иорданией. Об этом он сообщил на форуме «Армия-2021», где присутствовал начальник иорданских вооруженных сил Юсеф Ахмад Хамед Аль-Хунейти.