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Бывший премьер-министр Эстонии призвал прекратить провокации в адрес России
Политика
Бывший премьер-министр Эстонии призвал прекратить провокации в адрес России
slovodel.com

Таллин, 25 августа. Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи заявил, что множество военных объектов на территории страны не пугают, а злят Россию.

Политик призвал пересмотреть однобокую позицию Эстонии в отношении России. По его мнению, такая стратегия безопасности страны нацелена больше на вражду с Москвой, чем на собственную защищенность.

«Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию», — заявил Вяхи.

Еще одной провокацией стала установка в Эстонии памятника «лесным братьям». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала властей страны за это.

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