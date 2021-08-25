Разводы, депрессия и COVID-19: как рушились судьбы звезд «Дома-2»

Москва, 25 августа. Ставшее рекордсменом реалити-шоу «Дом-2» переживает не лучшие времена. Пандемия подкосила и главных звезд проекта, которые не смогли выдержать испытание славой.

Для некоторых участников шоу стало дорогой в большой шоу-бизнес, для других же только приманкой: реальная жизнь оказалась не столь благосклонной, как стены «периметра». Портал Life обратил внимание на судьбы некоторых звезд, которые тяжело пережили пандемию коронавируса.

Депрессия

Ирина Пинчук сразу после ухода из «Дома-2» окунулась в новые отношения: у нее завязался роман с коллегой по шоу Араем Чобоняном. При этом во время участия в программе отношений у них не было. Карантин, казалось, пошел на пользу звездам реалити: Ирина забеременела, и Арай позвал ее замуж. В июле пара стала родителями.

Пинчук же сначала сражалась с лишним весом, а после — с послеродовой депрессией. Проблемы с психикой выливались в публичные истерики и приступы плаксивости во время трансляций в Instagram. Ирина надеется, что скоро сможет справиться с недугом и вернуться к эмоциональной стабильности.

Всемирные заговоры и закрытые границы

Светская львица Виктория Боня неоднократно заявляла, что не верит в пандемию коронавируса, считая ситуацию частью мирового заговора. Поэтому, когда экс-звезду «Дома-2» не хотели пускать во Францию, где уже начали вводить карантин, об этом написали все желтые СМИ. Однако Боне каким-то образом удалось добраться до бывшего мужа Алекса Смерфита, от которого она в 2012 году родила дочку.

Во время локдаунов теледива настойчиво выступала со странными заявлениями о вреде вакцин против коронавируса, говорила о теориях заговора, вреде вышек 5G и так далее. Можно сказать, что карантин и закрытые границы сыграли на руку бывшей участнице «Дома-2», она удачно конвертировала эту ситуацию в хайп.

Развод

Коронавирус и последующий за ним карантин стали серьезным испытанием для влюбленных. По всему миру число разводов увеличилось кратно. Среди потерявших оказалась и одна из самых знаменитых пар «Дома-2» — Алиана Устиненко и Александр Гобозов. После рождения ребенка казалось, что их скандалы и конфликты останутся в прошлом. Однако во время локдауна Алиана выложила в соцсеть нарезку моментов, где супруг поднимает на нее руку.

Распался также брак секс-символа «Дома-2» Кати Колисниченко и бизнесмена Алексея Солодовникова, от которого та родила сына. В соцсетях их семья выглядела идеальной: дорогие подарки от мужа, огромный особняк, неспешная жизнь без необходимости работать, пластические операции. Одно из хирургических вмешательств окончилось неудачей — Катя начала стесняться своего тела из-за появившихся «ям» на бедрах». Вскоре она рассказала поклонникам, что съехала от мужа и сняла квартиру в Петербурге.

Коронавирус

Маргарита Агибалова после «Дома-2» уехала с мужем на Кипр. Однако поездка закончилась заражением COVID-19. Состояние девушки было пугающим: в больницу она попала, когда уже не могла самостоятельно дышать. Врачам удалось спасти звезду «Дома-2», и теперь Рита советует всем вакцинироваться и жалеет, что сама не сделала прививку вовремя.

Ранее блогер и экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов заявил, что телеведущая Ксения Собчак зарабатывала намного меньше на скандальном реалити, чем сообщила об этом в интервью. В одном из последних интервью знаменитость заявила, что получала на шоу 100 тысяч долларов. Но, по словам Абрикосова, это неправда: в месяц Собчак зарабатывала 21 тысячу долларов, но никак не 100 тысяч.