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Байден: лидеры G7 и ЕС займут единую позицию в отношении талибов
Политика
Байден: лидеры G7 и ЕС займут единую позицию в отношении талибов
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 августа. Лидеры G7, ООН, НАТО и ЕС будут придерживаться одной позиции в отношении движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), захватившего Афганистан.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден после переговоров с лидерами стран Группы семи и представителями международных организаций. Решения будут выноситься «в зависимости от поступков» талибов.

«Сегодня утром я встретился со своими коллегами по G7, а также лидерами ООН, НАТО и ЕС. Лидеры G7, а также лидеры ЕС, НАТО и ООН все согласились с тем, что мы будем выступать с единой позиции в нашем подходе к «Талибану», — подчеркнул Байден.

Хозяин Белого дома ранее заявил о возможности продления присутствия американских войск на территории Афганистана. ВС США в случае необходимости могут продолжить свою миссию и после 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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G7 афганистан байден талибы
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