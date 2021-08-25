Байден: лидеры G7 и ЕС займут единую позицию в отношении талибов

Вашингтон, 25 августа. Лидеры G7, ООН, НАТО и ЕС будут придерживаться одной позиции в отношении движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ), захватившего Афганистан.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден после переговоров с лидерами стран Группы семи и представителями международных организаций. Решения будут выноситься «в зависимости от поступков» талибов.

«Сегодня утром я встретился со своими коллегами по G7, а также лидерами ООН, НАТО и ЕС. Лидеры G7, а также лидеры ЕС, НАТО и ООН все согласились с тем, что мы будем выступать с единой позиции в нашем подходе к «Талибану», — подчеркнул Байден.

Хозяин Белого дома ранее заявил о возможности продления присутствия американских войск на территории Афганистана. ВС США в случае необходимости могут продолжить свою миссию и после 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.