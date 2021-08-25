Китай планирует построить многокилометровый космический корабль

Пекин, 25 августа. Китай рассматривает возможность строительства огромного космического корабля прямо на орбите Земли.

В планах ученых построить станцию, которая бы простиралась на километры. Изучать механику объекта в рамках пятилетнего проекта призвал ученых Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC).

«Сверхбольшой космический корабль может стать основным стратегическим аэрокосмическим оборудованием для будущего использования космических ресурсов, исследования тайн Вселенной и длительного пребывания на орбите», — гласит описание проекта.

Гигантские размеры корабля не позволят отправить его на орбиту в собранном виде, поэтому строительство необходимо вести в космосе. Китай вкладывает внушительные средства на осуществление этой идеи. Одна лишь разработка проекта, являющаяся первым из десяти этапов строительства, обойдется в 2,3 миллиона долларов.

Роскосмос также получит финансирование для своих космических проектов. В скором времени будет выделено 7 млрд рублей инвестиций на реализацию научно-технической базы для программы «Сфера».