Вакцинированные американцы в пять раз реже непривитых заболевают COVID-19

Вашингтон, 25 августа. Вакцинация значительно снижает шансы попасть в больницу с диагностированным COVID-19. К такому выводу пришли ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Исследование ученых основано на данных анализа эпидемиологической обстановки за конец июля в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. В нем сказано, что шансы привитых пациентов подхватить коронавирус в пять раз ниже, чем у тех, кто отказался от вакцинации, передает Axios.

Вместе с этим исследователи выяснили, что четверть всех случаев заболевания COVID-19 в округе приходится на привитых американцев. Еще 71 процент заболевших не был вакцинирован, оставшиеся три процента не завершили полный курс вакцинации. Снижение эффективности прививочной кампании ученые связали с активностью дельта-штамма коронавируса.

Низкий процент привитого населения планеты может привести к необходимости создания новых вакцин. В России количества вакцинированных граждан пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета к COVID-19, передает RT.