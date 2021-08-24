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Напавшего на Порошенко 22-летнего молодого человека задержали в Киеве
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Напавшего на Порошенко 22-летнего молодого человека задержали в Киеве
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 24 августа. Полиция Украины задержала молодого человека, который облил зеленкой бывшего главу государства Петра Порошенко. Об этом говорится на сайте правоохранительных органов.

Инцидент произошел во время празднования Дня независимости страны. Уроженца Черниговской области 1999 года рождения арестовали, в отношении его возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас с украинцем проводят первоочередные следственные действия. Нарушителя могут приговорить к пяти годам лишения свободы, передает RT.

Петр Порошенко ранее заснул во время торжественного парада в Киеве. Экс-президента запечатлели сидящим на трибуне с закрытыми глазами и опущенной головой.

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порошенко зеленский уголовное дело
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