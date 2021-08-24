Палата представителей поддержала пакет бюджетных предложений в США

Вашингтон, 24 августа. Пакет бюджетных предложений в размере 3,5 триллиона долларов одобрили в Палате представителей Конгресса США. Трансляцию голосования вели на сайте палаты.

Реализация обсуждаемой инициативы запланирована на следующий финансовый год, который начнется 1 октября. Пакет поддержали 220 конгрессменов, все они представляют Демократическую партию. Ни один республиканец не одобрил предложение.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, образование и охрану окружающей среды. В пакет также входят налоговые послабления для ряда производителей.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее предостерегла демократов от отсрочки голосования по бюджетному согласованию. Она заявила о важности принятия расширенного инфраструктурного плана президента Джо Байдена.