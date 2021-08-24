Большинство россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом

Москва, 24 августа. Около 70 процентов жителей России хотели бы жить в частном доме. Данные опроса представил политик Виталий Мутко.

Впервые объем индивидуального жилищного строительства опередил ввод многоквартирных домов по итогам первой половины текущего года в России. Об этом доложил президенту страны Владимиру Путину гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Мы провели опрос общественного мнения. Сейчас 70% семей хотели бы жить в своих домах. Это в общем-то 40 млн семей. Сейчас где-то 18 (млн — прим. ТАСС) живут» — сообщил президенту Мутко.

Россияне также назвали желаемую продолжительность отпуска. Согласно проведенному Рострудом опросу, для полноценного отдыха большинству россиян необходимо больше двух недель.