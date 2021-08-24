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Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению
Политика
Облитый зеленкой Порошенко обвинил Зеленского в причастности к нападению
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский может быть причастен к инциденту с зеленкой, произошедшему у входа в метро в Киеве. На это указал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко облили зеленкой в среду, 24 августа. Он считает, что это было сделано не без ведома Зеленского. Бывший украинский президент, по данным издания «Взгляд», выступил с заявлением на эту тему.

«Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», — подчеркнул политик.

Зеленский, по словам Порошенко, вряд ли бы справился с трудностями, с которыми Украине пришлось столкнуться в 2014 и 2015 году. Он призвал президента не бояться его и «десятков тысяч людей», празднующих День независимости.

Киевская полиция уже задержала подозреваемого в нападении на бывшего президента. Личность злоумышленника установлена.

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