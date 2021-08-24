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Автомобили белого и черного цветов признали самыми угоняемыми в России
Общество
Автомобили белого и черного цветов признали самыми угоняемыми в России
wikipedia.org  /  Alexander Migl /CC BY-SA 4.0

Москва, 24 августа. Владельцы белых и черных автомобилей чаще всего лишаются своих машин. Об этом сообщили аналитики страховой компании «Согласие».

Чаще всего объектами автоугонщиков становятся Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570. По данным специалистов, Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid менее всего интересуют преступников.

Угон машин в 60% случаев происходит у домов жертв. Владельцы не обнаруживают своих автомобилей по утрам или по возвращении из поездок, передает RT.

Прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО стало необязательным в России. Приобретение страховки станет более доступным процессом.

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