Автомобили белого и черного цветов признали самыми угоняемыми в России

Москва, 24 августа. Владельцы белых и черных автомобилей чаще всего лишаются своих машин. Об этом сообщили аналитики страховой компании «Согласие».

Чаще всего объектами автоугонщиков становятся Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570. По данным специалистов, Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid менее всего интересуют преступников.

Угон машин в 60% случаев происходит у домов жертв. Владельцы не обнаруживают своих автомобилей по утрам или по возвращении из поездок, передает RT.

Прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО стало необязательным в России. Приобретение страховки станет более доступным процессом.