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Экс-президента Украины Порошенко заметили уснувшим на параде в честь Дня независимости
Общество
Экс-президента Украины Порошенко заметили уснувшим на параде в честь Дня независимости
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 24 августа. Украина отпраздновала День независимости страны 24 августа. Бывший президент страны Петр Порошенко не оценил народное празднование и заснул прямо во время проведения парада.

На опубликованных в Сети кадрах с мероприятия можно заметить, как расположившийся на стуле Порошенко прикрыл глаза и опустил голову. При этом его пиджак был расстегнут, а руки расслаблены. В таком положении он просидел не меньше минуты.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Петру Порошенко могло мешать яркое солнце. Находившиеся рядом с ним Леонид Кучма и Виктор Ющенко также сидели, скрестив руки и прищуриваясь.

Порошенко попал в центр внимание на Дне независимости еще по одному поводу. В центре Киева бывшего лидера облили зеленкой, которая попала на его лицо и одежду, передает RT. Сотрудники полиции уже поймали злоумышленника.

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украина порошенко день независимости
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