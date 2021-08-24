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Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся ливнях
Общество
Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся ливнях
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Москва, 24 августа. Сильные осадки ожидаются в Москве 26 августа. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ближайшие несколько дней москвичей ожидают сильные ливни. Местами прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков. Однако уже к выходным они сменятся теплой погодой без дождей, заявил метеоролог в интервью ТАСС.

«Москву начнет накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольется до 15 мм осадков», — сообщает синоптик.

Значительное похолодание также настигнет Карелию. Синоптики ожидают в республике сильные заморозки с 25 по 27 августа, температура воздуха заметно снизится.

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погода дождь ливень тишковец
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