Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся ливнях

Москва, 24 августа. Сильные осадки ожидаются в Москве 26 августа. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ближайшие несколько дней москвичей ожидают сильные ливни. Местами прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков. Однако уже к выходным они сменятся теплой погодой без дождей, заявил метеоролог в интервью ТАСС.

«Москву начнет накрывать завтра во второй половине дня, ближе к вечеру. Но самые интенсивные дожди прошумят в столице и окрестностях в четверг, особенно в ночь. В общей сложности на город прольется до 15 мм осадков», — сообщает синоптик.

Значительное похолодание также настигнет Карелию. Синоптики ожидают в республике сильные заморозки с 25 по 27 августа, температура воздуха заметно снизится.