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Герасимов отметил вклад Иордании в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке
Армия
Герасимов отметил вклад Иордании в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке
pixabay.com

Москва, 24 августа. Иордания активно участвует в борьбе с экстремистскими и террористическими группировками на Ближнем Востоке, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов провел встречу с председателем объединенного комитета начальников ВС Иордании генерал-майором Юсефом Ахмад Хамедом Аль-Хунейти. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и отношения между Москвой и Амманом.

Россию и Иорданию связывают дружественные отношения, связанные с наличием общих целей и схожей позицией по существующим проблемам, отметил Герасимов. Он добавил, что российский президент Владимир Путин контактирует с королем Абдаллой II по различным вопросам.

«Иорданское Хашимитское Королевство продолжает вносить значительный вклад в борьбу с экстремистскими и террористическими организациями на Ближнем Востоке», — заявил российский генерал.

Герасимов выразил благодарность иорданскому коллеге за принятие приглашения на международный военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия представителям разных стран покажут новейшее российское вооружение и боевую технику.

Форум «Армия-2021» стартовал в минувшее воскресенье и продлится до 28 августа. В Подмосковье за безопасность на мероприятии отвечают 500 росгвардейцев.

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