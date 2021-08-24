Просматривая художественные фильмы, сериалы или телепередачи, мы редко задаем себе вопрос, кто же выдумал все эти увлекательные сюжетные перипетии, происходящие с главными героями. Профессия людей, творящих сюжетную основу, но при этом остающихся за кадром, носит название «сценарист». Это специалист, который занимается созданием различных сценариев, причем не только для кинокартин и телевизионных шоу, но и, к примеру, для театральных спектаклей, массовых праздничных и тематических мероприятий, компьютерных игр и даже образовательных и рекламных роликов. В процессе своей трудовой деятельности сценарист также прорабатывает образы и характеры героев, их диалоги и многое другое.

Готовый продукт — сценарий — принадлежит к особому литературному жанру, который радикально отличается от других. Для его написания специалисту недостаточно лишь в совершенстве владеть словом и иметь литературный талант, нужны также логическое мышление, умение выстраивать причинно-следственные взаимодействия между поступками героев и многое другое, а также учитывать, что готовый продукт предназначен не для прочтения, а для разыгрывания в действии. Другими словами, чтобы преуспеть в создании сценариев, мало быть хорошим писателем. Сегодня мы знакомимся с профессией сценарист, выясняем, чем привлекательна эта сфера деятельности, и определяем опорные точки построения карьеры в области создания сценариев для кино, телевидения и других направлений индустрии развлечений.

Как появилась профессия сценарист?

Возможно вы удивитесь, но первоначально в кинематографе сюжетам фильмов не уделяли особого внимания. Главными участниками съемок были актеры, режиссеры и операторы, а вот, собственно, содержанию фильма обычно отводилась второстепенная роль. Подход был довольно простым: сюжеты, взятые из литературных источников, обычно адаптировались не слишком востребованными поэтами и журналистами, а также студентами-гуманитариями. Недаром тогдашние уважаемые писатели не воспринимали кино всерьез и смотрели на него свысока. И лишь с 1930-х годов в СССР написание сценариев превратилось в искусство, достойное профессионалов. Прославленными именами в этой сфере стали, первым делом, Евгений Габрилович, Александр Ржешевский и другие прославленные мастера сюжетов. С тех пор без заранее написанного и отработанного сценария уже ни одна уважающая себя видеогруппа даже не начнет снимать кинофильм, телесюжет или даже рекламный ролик.

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Какими бывают авторы сценариев и чем они занимаются?

Так кто же такой сценарист в современном мире: все тот же писатель-поэт-журналист, для которого написание сценария — своего рода приятная подработка, или все-таки индивидуальная творческая единица? С учетом востребованности хороших сценариев, ответ на этот вопрос однозначен: сценарист сегодня — это отдельная профессия, и авторы сценариев успешно трудятся как на телевизионных каналах, в театрах или на киностудиях, так и в рекламных агентствах или компаниях, занимающихся организацией развлекательных мероприятий и праздников. Кроме того, немалый спрос на сценаристов формируют предприятия, выпускающие компьютерные игры. И, безусловно, популярности профессии активно способствует мода на телевизионные сериалы.

Как уже было сказано, особенностью сценария как творческого продукта состоит в том, что он служит не для прочтения, а для воплощения в действии: то есть, словесная база плотно привязывается к аудиовизуальному зрительскому восприятию. Поэтому продукт должен быть не столько литературным и объемным, сколько выдержанным с точки зрения причинно-следственных соотношений. Ведь кино, в противовес литературным произведениям, не объясняет те или иные поступки действующих лиц, на это должны указывать их реплики и поведение. Кроме того, в сценарии следует четко прописывать характеры и облик героев. И, безусловно, конечный продукт необходимо компоновать по отдельным эпизодам — для удобства последующей режиссерской работы. При этом не так уж важно, будет ли сценарий авторским, созданным «с нуля», или же написанным на базе известного литературного произведения — правила его подачи должны быть одинаковыми.

Во многом благодаря увеличению числа сериалов специализация сценарист «обросла» несколькими подвидами. Так, принято различать сценаристов создателей синопсисов, сценаристов-сюжетников и сценаристов-диалогистов. Первые из них пишут так называемые синопсисы — небольшие опусы, в которых схематично преподносится тема будущего видео и взаимоотношения его персонажей. Вторые расписывают эту «схему» по отдельным сценам, а также добавляют деталей и адаптируют синопсис под индивидуальные возможности актеров и режиссерские требования. Третьи же, как следует из названия специализации, выдумывают диалоги между персонажами. Разумеется, небольшие организации не в состоянии держать в штате сразу три узко специализированных сценариста, поэтому весь вышеописанный функционал берет на себя один специалист. В крупных же телекомпаниях создание сценария — это задача целой команды, каждый из членов которой ясно представляет и качественно исполняет свою роль.

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Обязанности сценариста на рабочем месте

В основные должностные обязанности сценариста, который находится в штате предприятия, чаще всего входит следующее: выработка идей (концепций) фильмов, театральных действий, культурно-массовых мероприятий и т. д., формирование рекламных роликов и социального видеоконтента, создание пресс-релизов. При этом зачастую профессионалу приходится в срочном порядке перерабатывать текст, требующий корректировки. Если же специалист предпочитает фриланс, то все, что ему необходимо для работы — это письменный стол, компьютер и свежие идеи для написания сильных сценариев, с удовольствием приобретаемых кино- и телестудиями.

Кому подходит профессия сценарист?

Надо сказать, что с написанием сценариев могут справляться далеко не все. Подобная работа хороша лишь для людей творческих и имеющих так называемое чувство языка, ведь в процессе трудовой деятельности нужно не только уметь придумывать интересные истории, но и интересно и грамотно их подавать. Также хороший сценарист должен обладать богатым словарным запасом и отличной эрудицией, быть начитанным, иметь логическое мышление, а кроме того уметь писать тексты в сжатые сроки, исправно укладываясь в дедлайны. И, безусловно, при производстве сценариев не обойтись без внимательности к деталям, коммуникабельности, терпения и стрессоустойчивости.

Преимущества и недостатки профессии сценарист

Говоря о плюсах и минусах профессии, стоит, перво-наперво, отметить, что бесспорными преимуществами этой специализации являются признание в среде профессионалов и достойная оплата труда. Кроме того, работая сценаристом, можно знакомиться с интересными людьми, расширять кругозор, доносить до массовой аудитории свои творческие мысли и идеи. Вместе с тем, следует понимать, что востребованным будет далеко не каждый сценарий, поэтому в этой профессии не всегда можно рассчитывать на стабильный заработок. Плюс ко всему, для трудовой деятельности в этой сфере характерны ненормированные дни, высокие умственные нагрузки и, что уж греха таить, нередко даже, что называется, в самый разгар сезона, у сценаристов случаются творческие кризисы.

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Сколько зарабатывают сценаристы и от чего зависит их доход?

Средняя ежемесячная заработная плата сценариста в России составляет от 50 до 80 тысяч рублей, однако здесь существует множество нюансов. К примеру, в столице профессионалу в области написания сценариев платят значительно больше, чем в регионах. Кроме того, тенденция такова, что сценарист, разрабатывающий сюжеты для компьютерных игр или массовых мероприятий, зарабатывает подчас больше, чем специалист, занятый в кинематографе. И, безусловно, многое в этой сфере зависит от уровня и степени раскрученности сценариста: к примеру, гонорары некоторых представителей профессии за один эпизод, независимо от времени, потраченного на его написание, достигают миллиона рублей. Ценовой порог также определяется бюджетом заказчика, размером и характером аудитории, количеством и степенью «щедрости» рекламодателей. Сценарии фильмов могут стоить миллионы, впрочем, и разработка продукта при этом может занимать до двух лет.

Где и как лучше учиться на сценариста?

Самое время поговорить о том, как стать сценаристом. Качественное обучение, стопроцентно подходящее для этой специальности, вы можете получить по таким гуманитарным направлениям, как «журналистика» или «филология». Многие также приходят в эту специализацию из шоу-бизнеса, а в начале 2000-х авторами идей для целого ряда телепрограмм и кинофильмов становились участники КВН. Таким образом, профессия автор сценария — одна из тех немногих, для которых образования может и не потребоваться: главное здесь, как мы уже заметили, присутствие таланта, желание развиваться и побеждать трудности.

Словом, отвечая на насущный вопрос, где учиться, вполне можно сказать, что лучшей школой сценаристов порой становится сама жизнь. Так или иначе, в нашей стране существует немало сценарных курсов, инициаторами которых становятся различные вузы, готовящие представителей кинопрофессий. Немалой популярностью пользуются и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, на которых можно освоить специализацию и получить полноценный диплом буквально за два года.

Среди вузов, готовящих авторов сценариев, можно отметить Всероссийский госинститут кинематографии им. С. Герасимова (ВГИК), расположенный в столице, а также имеющий филиалы за ее пределами, Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, а также Санкт-Петербургский госинститут кино и телевидения. Чтобы стать сценаристом, обучение следует проходить на сценарно-киноведческом отделении. Для того, чтобы поступить в вуз, безусловно, потребуется твердое знание таких школьных предметов, как русский язык и литература, а также история, иностранный язык и обществознание. Вдобавок в приемной комиссии будущего сценариста могут попросить предъявить свои писательские работы и отзывы на них. Вот почему начинать пробу пера и формировать портфолио следует как можно раньше.

Стажировку студенты профильных вузов, как правило, начинают в рекламных и event-агентствах, редакциях СМИ, на радиостанциях, а самые успешные молодые сценаристы получают шанс попасть в «большое кино» еще до получения диплома.

Напоследок стоит заметить, что публичная популярность сценаристу не грозит, так как большинство зрителей, просмотрев фильм, оставляют в памяти лишь исполнителей главных ролей, в лучшем случае — режиссера и автора саундтрека. Впрочем, оставаясь за кадром, автор сценария может быть высоко оценен коллегами по цеху и, конечно же, за достойные произведения он будет получать немалые гонорары. Ведь спрос на качественные сценарии в современном мире огромен, в то время как делать по-настоящему сильный продукт способны лишь немногие. Что ж, это ли не отличный повод, чтобы стать одним из них?