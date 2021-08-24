«Многие реально верят»: Олег Майами раскрыл постановку Айзы о «воссоединении» с Гуфом

Москва, 24 августа. Певец Олег Майами резко высказался о своей бывшей Айзе Анохиной и ее попытках всеми способами привлечь к себе внимание.

В шоу «Монолог» на стриминговом сервисе Premier, вспоминая отношения с Айзой, Олег подчеркнул, что еще ни одна женщина в жизни его так не разочаровывала.

«Я просто не ожидал, что столько будет дерьма. Играет на камеру, пытается людям вешать лапшу. Многие реально верили, что они воссоединились», — заявил певец.

Речь шла о скандале, разразившемся в середине июня. Тогда блогер и телеведущая приковала к себе внимание, объявив, что они вновь сошлись со своим бывшим супругом рэпером Гуфом. Вскоре ситуация резко изменилась: на своей странице в Instagram хранивший до этого молчание Гуф опубликовал снимок со своей девушкой Юлией. На фото они сидят рядом в кафе и выглядят счастливыми. После этого Айза закатила истерику в сторис: в слезах она уверяла, что рэпер ее обманул.

По словам Олега Майами, вся эта ситуация была выдумкой исключительно ради хайпа.

«Так откровенно заливать людям вранье, чтобы на этом похайпить, чтоб это пообсуждали, разместили в пабликах…» — возмутился он.

Певец предположил, что возможно было два варианта «организации» скандала. Либо Айза и Гуф договорились об этом, зная, какие будут последствия, либо Айза нарочно спровоцировала своего бывшего супруга.

Отметим, после того, как Гуф опроверг информацию о воссоединении с бывшей супругой, Айза ополчилась на всю семью хип-хоп-артиста. Немало досталось и его сестре. Блогер опубликовала в соцсети эмоциональный пост, в котором заявила, что Ольга «забыла все добро» и «раздала своих детей». Оппонентка не стала долго молчать и посоветовала экс-супруге Гуфа отправиться лечить психику к врачу. Эти слова вывели из себя Айзу. Она пригрозила сестре рэпера, что натравит на нее органы опеки и полицию.