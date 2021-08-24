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Талибы запретили вывоз долларов и памятников из Афганистана
Политика
Талибы запретили вывоз долларов и памятников из Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 24 августа. Людей, которые попытаются вывезти из Афганистана доллары или исторические ценности, будут наказывать. Об этом заявили талибы, захватившие страну.

Сообщение появилось на странице «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание радикалов). Террористы сообщили, что будут конфисковывать вещи, вывоз которых за пределы страны запрещен.

«Мы объявляем всем гражданам о том, что категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем», — говорится в сообщении.

Движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) взяло под свой контроль большую часть территории Афганистана после вывода американских войск из страны. Иностранные государства эвакуируют своих граждан из захваченной радикалами страны в Южной Азии.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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