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Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана

  /   Обновлено: 24 августа 2021 22:57
Политика
Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Кабул, 24 августа. США начали вывод военного контингента из афганистана, который обеспечивал эвакуацию из страны. Об этом сообщает телеканал Fox.

Соединенные Штаты за последние несколько дней осуществили переброс 6,5 тыс. военнослужащих в Афганистан для безопасной эвакуации американцев из страны. При этом президент страны Джо Байден допустил возможность продления военной миссии США в Афганистане до достижения поставленных целей, передает RT.

«Талибан»1 (организация, запрещенная в России) предупредил, что за попытку вывезти из республики доллары и исторические ценности последует наказание. Соответствующее предупреждение появилось на странице «Исламского эмирата Афганистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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