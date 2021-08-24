Звуки не просто окружают нас повсюду, но и вызывают определенные эмоции и ассоциации, реакции, чувства и настроения. Причем речь идет как о музыкальных композициях, так и, например, о птичьих трелях, шуме прибоя, звоне колоколов, мычании коровы, шуршании подарочной упаковки и так далее. Недаром обеспечение высокого качества, своевременности и уместности звукового сопровождения является важной задачей в индустрии развлечений и других сфер деятельности человека — театре, кино, радио и телевидении, образовании, концертной деятельности, производстве игр и мобильных приложений. Неудивительно, что особую важность в этих сферах представляет и профессия звукорежиссер, объединяющая специалистов, которые отвечают за создание и редактирование звуковых образов и эффектов. Сегодня мы рассказываем о том, что входит в повседневные обязанности представителей этой профессии, каковы ее особенности, преимущества и недостатки, а также выясняем, как стать звукорежиссером и каким людям больше всего подойдет эта специальность.

Особенности профессии звукорежиссер

Профессия звукорежиссер или, с английского, Audio Engineer (Sound Director), как мы уже сказали, напрямую связана с формированием звуковых образов, созданием новых звуков, звуковой концепции и так далее. Между тем, нередко непосвященные путают эту профессию с профессией звукооператора. На самом же деле звукооператор и звукорежиссер — это столь же разные специализации, как, например, оператор и монтажер. Безусловно, на звукорежиссере, равно как и на звукооператоре, лежит ответственность за качественные характеристики звуковой картины мероприятия в целом, однако задачи, решаемые им, существенно шире.

В чем же заключается работа звукорежиссера? Он не просто занимается поддержанием «технического» качества и грамотного баланса звуков, но и трудится над формированием самих звуковых образов, выстраивает «драматургию» звука — например, в соответствии со сценарием и индивидуальным режиссерским замыслом, фиксирует и обрабатывает эти образы, микширует звуковые «ингредиенты», создавая из них неповторимый авторский «коктейль» при помощи современных технических средств. Таким образом, деятельность звукорежиссера находится на границе технологий и творчества, что придает ей особый шарм и обеспечивает разнообразие в любых рабочих условиях.

Федеральное агентство новостей /

Типичный звукорежиссер — какой он?

Поскольку творческая стороны профессии звукорежиссер непременно сочетается с технической, люди, занимающиеся этой деятельностью, как правило, не только отлично разбираются в акустике и имеют твердые знания в области физики звука, но и «обременены» музыкальным вкусом, слухом и образованием.

Опытный звукорежиссер имеет в своем арсенале обширную библиотеку готовых или специально записанных сэмплов (шумов), от журчания ручья и звона разбитого стекла до воя полицейской сирены и скрежета автомобильных тормозов. Нередко специалист записывает в процессе своей деятельности и синхронные шумы — звуки, имитирующие звучание действа, которое разворачивается на экране. К примеру, для того, чтобы озвучить шаги героя фильма, который спасается от преследователей по тропе, щедро усыпанной гравием, можно рассыпать небольшое количество гравия непосредственно в студии и шагать по нему одновременно с экранным персонажем. В хороших студиях с целью качественной имитации звуков и эффектов организуют целые хранилища по-разному звучащих разнофактурных материалов и предметов.

В ходе озвучки специалист по звукорежиссуре контролирует, чтобы звуки и изображения шли синхронно, а также руководит процессом монтажа звука. После того как все составляющие будущего звукоряда приведены в готовность, он производит их сведение — то есть, перезаписывает «ингредиенты» в объединенную фонограмму с грамотно выстроенным балансом каждого из них относительно общей звуковой картины.

В подчинении у звукорежиссера студии звукозаписи находится так называемый звуковой цех, численность которого составляют звукооператор, монтажер звука, оператор по управлению микрофонами и другие специалисты. Поэтому звукорежиссер — должность не просто творческая, но и руководящая.

Многие профессионалы признаются, что, в отличие от многих других сфер деятельности, звукорежиссуру довольно сложно отделить от обычной жизни. Выбрав эту специальность, человек со временем неизбежно привыкает и вне рабочего места прислушиваться к окружающим его звукам, анализировать, компоновать и запоминать их. Развивается индивидуальное звуковосприятие, а также своего рода чутье на подлинность того или иного звука. Все это помогает музыкальному звукорежиссеру совершенствовать мастерство, в нужный момент заручаться вдохновением и в конечном счете добиваться максимально качественного звучания продукта своей профессиональной деятельности.

Где водятся настоящие звукорежиссеры?

Профессия звукорежиссер является одной из ключевых не только в студиях звукозаписи. В театрах и на концертных площадках этот специалист осуществляет звуковое сопровождение действа, точно так же оперируя всевозможными шумами, музыкальными композициями и эффектами, а в ходе шоу отслеживая качество и своевременность подачи звука.

Специалист в области звукорежиссуры принимает непосредственное участие и в саунд-оформлении телепередач, сериалов, анонсов, рекламных заставок, импровизирует в прямом эфире, трудится на ток-шоу, новостных каналах. Он следует прямым указаниям режиссера и контактирует в ходе исполнения поставленных задач с продюсером, редактором, оператором, линейным монтажером, звукотехниками, поэтому во многом эффективность всего того, что делает звукорежиссер, определяется его умением работать в команде.

Незаменимой является профессия звукорежиссер в киноискусстве и шоу-бизнесе. В киноиндустрии звуковые решения кинолент даже относят к отдельным произведениям искусства. Недаром работы звукорежиссеров поощряют специальными премиями на кинофестивалях. К примеру, небезызвестный фильм «Матрица» стал обладателем «Оскаров» сразу в двух «саунд-номинациях» — «Лучший звук» и «Лучший звукорежиссер».

Преимущества и недостатки профессии

Как и любая другая профессиональная деятельность, профессия звукорежиссер предполагает как собственные привилегии, так и ряд недостатков, с которыми приходится мириться. Так, к бесспорным плюсам специализации можно отнести уже упомянутый творческий характер работы: не так уж важно, в подготовке какого мероприятия участвует звукорежиссер, соскучиться на рабочем месте ему вряд ли удастся. Также достоинством профессии является ее универсальность: при желании мастер в области звукорежиссуры всегда может рассчитывать на подработку по смежным специальностям — например, взяв на себя обязанности звукооператора или оператора микрофонов. И, безусловно, ярким «побочным эффектом» деятельности звукорежиссера является доступ к общению с артистами и другими известными людьми, познакомиться с которыми многие лишь мечтают.

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К минусам работы звукорежиссера можно отнести ненормированный рабочий день, характерный для представителей этой профессии. Разновидность данного недостатка — частые утомительные переезды и командировки: например, если специалист берет на себя сопровождение артистов на гастроли по разным городам и странам. Также нередко в процессе подготовки к шоу звукорежиссерам приходится переносить довольно тяжелое оборудование, поэтому в этой деятельности не обойтись без хорошей физической формы.

Важные качества и навыки звукорежиссера

Музыкальностью и особым художественным вкусом претенденты на пополнение рядов профессиональных звукорежиссеров, как правило, обладают с самого детства. Впрочем, хороший слух и творческое восприятие звуковой картины можно натренировать со временем. Кроме того, специалисту по звукорежиссуре понадобятся отличная память на звуки, профессиональная эрудиция, умение обращаться с цифровым и аналоговым звукозаписывающим и воспроизводящим оборудованием, знание технологии съемок, особенностей расстановки микрофонов, акустических особенностей помещений и других тонкостей. И, наконец, хороший звукорежиссер должен непрерывно развиваться, отслеживая творческие инновации коллег по цеху и пополняя собственный багаж знаний и креатива.

Профессия звукорежиссер: где на нее учиться?

Освоение мастерства звукорежиссуры предполагает несколько вариантов. Первый из них — получение высшего профильного образования. На звукорежиссера после 11 класса учат, к примеру, в таких уважаемых вузах, как Московский гуманитарный университет, Всероссийский государственный институт кинематографии, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского или Российская академия музыки им. Гнесиных.

Второй популярный вариант приобретения профессии звукорежиссер — это специальные курсы после 9 класса. Сегодня существует немало подходящих программ, в том числе, предлагаемых онлайн-университетами. Единственным неудобством такого обучения в современных условиях можно назвать, пожалуй, лишь необходимость самостоятельно позаботиться о полноценной практике в ходе учебного процесса.

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Где искать работу звукорежиссеру и сколько получает этот специалист?

Как мы уже сказали, звукорежиссер-профессионал может успешно работать не только в студии звукозаписи, но и в киноиндустрии, на радио и телевидении, в театрах, концертных залах, дворцах культуры, рекламных и информационных агентствах, компаниях по производству игр и компьютерных приложений. Соответствующие вакансии размещают на интернет-порталах по трудоустройству или виртуальных биржах труда — если речь идет о проектах для звукорежиссеров-фрилансеров. Многие также находят рабочие места и проекты по душе, используя сарафанное радио и «наводки» друзей и знакомых.

Кроме того, вы сможете ускорить трудоустройство или перейти на более интересную и высокооплачиваемую работу, если будете время от времени просматривать не только «классические» интернет-порталы, заточенные под поиск работы, но и профессиональные форумы, в которых существуют целые разделы для размещения свежих вакансий и предложений о сотрудничестве. В любом случае, стоит иметь в виду, что музыка, кино и шоу-бизнес — это довольно тесный мир, в котором даже начинающий, но при этом талантливый, обязательный и порядочный специалист, может достаточно быстро приобрести хорошую репутацию.

Зарплата звукорежиссера в среднем по стране составляет от 30 до 110 тысяч рублей. Столичные специалисты могут рассчитывать на штатный заработок в размере от 50 до 120 тысяч рублей и выше — в зависимости от рабочего графика, а также объемов и сложности решаемых задач.