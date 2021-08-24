Байден: миссия США в Афганистане завершится после достижения поставленных целей

Вашингтон, 24 августа. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами «Большой семерки» заявил, что США покинут Афганистан после выполнения намеченного плана.

Американский лидер уточнил, что соблюдение ранее озвученного срока вывода войск зависит от координации действий с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Он добавил, что каждый день продления миссии США в Кабуле увеличивает риск угрозы со стороны талибов.

Сейчас в Афганистане разгорается новый конфликт. Оппозиционные силы провинции Панджшера во главе с Ахмадом Масудом-младшим не собираются мириться с властью «Талибана» в стране и намерены дать им бой.

1 Организация запрещена на территории РФ.