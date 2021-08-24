«Поражение необратимо»: Пушков критически оценил повторение операции США в Афганистане

Москва, 24 августа. Поражение США в Афганистане необратимо, американские войска не смогут вернуться в страну, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Во вторник президент США Джо Байден на встрече с лидерами стан G7 подтвердил намерение вывести войска из Афганистана до 31 августа. При этом глава Белого дома не исключил продления американской миссии в этой стране.

По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, подобными заявлениями «Байден пытается смягчить удар по авторитету США в мире после спешной эвакуации из Афганистана».

«Мол, захотели — ушли, захотим — вернемся. Но — не вернутся. Поражение необратимо. Отдельные удары или операции ничего не изменят. И в Вашингтоне это прекрасно понимают, пытаясь лишь минимизировать ущерб для глобального имиджа США», — пишет в своем Telegram-канале сенатор.

При этом Пушков отметил, что Великобритания намеренно преуменьшает поражение в Афганистане. Так сенатор прокомментировал заявления членов Палаты лордов британского парламента. Те в ходе обсуждения поспешного вывода войск США из Афганистана подчеркнули, что группировка «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) за счет захвата американской военной техники на миллиарды долларов стала «самой хорошо вооруженной террористической группировкой в мире». Вину за это лорды полностью возложили лично на Байдена.

Пушков подчеркивает, что заявление британских лордов о личной ответственности американского президента «преуменьшает значение этого поражения».

«Мол, во всем виноват Байден. Типа, ошибочное решение. Но это не так. Все двадцать лет пребывания в Афганистане все администрации США от Буша-младшего до Байдена, а вместе с ними и помогавшие им страны НАТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ проигрывали эту войну. Так что дело не в Байдене. Дело в том, что весь западный альянс надломился на Афганистане. Байден лишь был вынужден поставить точку», — подчеркнул Пушков.

Байден 14 августа объявил о решении вывести войска из Афганистана. Уже на следующий день талибы без боя взяли Кабул, установив контроль практически над всей территорией страны. Смена обстановки в государстве привела к массовой миграции, и особенно эта проблема актуальная для тех граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами, заявил в беседе с ФАН соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков. По его словам, с представителями США работало примерно 300 тысяч афганцев, а еще 100 тысяч — с представителями других стран НАТО. С учетом членов их семей под угрозой могут оказаться около двух миллионов жителей страны после ухода войск Соединенных Штатов. Однако Байден не спешит помогать этим людям.

1 Организация запрещена на территории РФ.