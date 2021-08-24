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Баталина: более 43 млн пенсионеров получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей

  /   Обновлено: 24 августа 2021 23:13
Экономика
Баталина: более 43 млн пенсионеров получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 августа. Единовременные выплаты размером в 10 тысяч рублей получат 43 млн российских пенсионеров. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Денежные выплаты смогут получить все граждане пенсионного возраста, даже те, кто работают, а также военные. На эти цели из российского бюджета будет выделено порядка 500 млрд рублей, передает RT слова Ольги Баталиной.

Инициативу выдвинул президент России Владимир Путин. Помимо этого, он предложил выплаты в 15 тысяч рублей военнослужащим. Их нельзя будет использовать для оплаты долгов или штрафов. Выплаты должны произойти в сентябре этого года, согласно подписанному президентом указу.

Российские депутаты поддержали предложенную президентом идею выплат пенсионерам. Они также отметили необходимость вернуть индексацию пенсий работающих россиян.

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