Баталина: более 43 млн пенсионеров получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей

Москва, 24 августа. Единовременные выплаты размером в 10 тысяч рублей получат 43 млн российских пенсионеров. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Денежные выплаты смогут получить все граждане пенсионного возраста, даже те, кто работают, а также военные. На эти цели из российского бюджета будет выделено порядка 500 млрд рублей, передает RT слова Ольги Баталиной.

Инициативу выдвинул президент России Владимир Путин. Помимо этого, он предложил выплаты в 15 тысяч рублей военнослужащим. Их нельзя будет использовать для оплаты долгов или штрафов. Выплаты должны произойти в сентябре этого года, согласно подписанному президентом указу.

Российские депутаты поддержали предложенную президентом идею выплат пенсионерам. Они также отметили необходимость вернуть индексацию пенсий работающих россиян.