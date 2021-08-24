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Доктор Мясников описал механизм возникновения новых опасных штаммов COVID-19
Общество
Доктор Мясников описал механизм возникновения новых опасных штаммов COVID-19
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 24 августа. Настоящими «инкубаторами» для производства новых штаммов коронавируса являются пациенты с ослабленным иммунитетом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В своем Telegram-канале доктор сообщил, что 21 августа в США «ввели третью, дополнительную дозу вакцины для людей со сниженным иммунитетом». По мнению Мясникова, это решение обосновано по нескольким причинам. Уже вышли несколько научных статей, подтверждающих, что длительно протекающий COVID-19 у людей со сниженным иммунитетом приводит к возникновению новых агрессивных штаммов коронавируса.

Первым пациентом, при наблюдении за которым удалось доказать данное утверждение, стал пожилой мужчина с онкологическим заболеванием крови и после химиотерапии. Он был госпитализирован в госпиталь Кембриджа. Коронавирус держался у него три месяца. Пациент изначально поступил с вариантом «Альфа», а спустя недели «у него стали появляться все новые и новые мутации».

«Люди-«инкубаторы» могут быть особенно опасными, учитывая, что вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом работает откровенно плохо. Вывод: тяжелых больных со сниженным иммунитетом надо беречь от болезни особенно тщательно! Иначе последствия могут быть серьезными для всех нас», — подчеркивает Мясников.

Таким пациентам врач советует обязательно прививаться, стараться сократить общение с невакцинированными знакомыми, капать в нос интерферон альфа-2b. Если заражения избежать не удалось, оставаться в изоляции до полного выздоровления и отрицательных тестов.

Ранее иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН объяснил, как коллективный иммунитет помогает бороться с образованием новых штаммов COVID-19.

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