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Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России

  /   Обновлено: 24 августа 2021 21:42
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 августа. Россия впервые за свою историю приблизилась к полному решению жилищного вопроса. Так заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Обеспечение граждан жильем является одним из главных условий для нормальной жизни людей, напомнил глава государства. Он добавил, что сейчас «ДОМ.РФ» выступает в качестве ключевого звена для достижения этой цели.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос», — заявил Путин.

Вместе с этим государство обязано обеспечить юридическую безопасность россиян при покупке жилья. Не каждый человек обладает достаточными знаниями в области права и финансов, отметил Путин.

В ходе встречи Мутко предложил президенту разрешить «ДОМ.РФ» выдавать прямые кредиты регионам. В ответ глава государства пообещал поручить правительству проработать этот вопрос.

Путин ранее поручил выплатить по 10 тысяч рублей работающим и неработающим пенсионерам. Важность инициативы президента о социальных выплатах объяснил политолог Дмитрий Абзалов.

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