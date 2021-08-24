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Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 24 августа. Украина может сколько угодно подводить итоги периода своей независимости, но недавние новости ставят под сомнение факт самостоятельности страны.

Всего за час в новостном пространстве появились четыре «фантастических» сообщения, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях в День независимости Украины. Она заявила, что не имеет смысла анализировать последние три десятилетия страны после подобных событий.

«День независимости Украина отметила маршем натовских солдат по своей столице», — первым пунктом отметила Захарова.

Британские самолеты приняли участие в авиационном параде и окрасили небо над Киевом в цвета национального флага. Третьей новостью стало опровержение заявления МИД Украины о якобы угнанном самолете, который предназначался для эвакуации украинских граждан из захваченного террористами Афганистана. На самом деле борт «был «выкуплен» состоятельными беженцами из Афганистана и за «золото, бриллианты» отвез их в Иран».

«Зеленский сообщил, что украинские власти начинают процесс возвращения праха выдающихся украинцев, которые были погребены в других странах», — пересказала четвертую новость Захарова.

Украинский политический и государственный деятель Николай Азаров ранее назвал позором участие военных НАТО в параде в честь Дня независимости Украины. Он также указал на ряд искажений истории страны в речи главы государства Владимира Зеленского.

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